Historic Home Renovation
Folge vom 23.10.2023: Traumküche in Arbeit
39 Min.Folge vom 23.10.2023
Ein junges Paar bittet Brett um Hilfe bei der Restaurierung seines großen viktorianischen Bauernhauses aus dem Jahr 1900 – rechtzeitig für die anstehende Hochzeit. Sie hoffen, dass Brett eine rustikale Küche entwerfen, den Wäschebereich modernisieren und Licht in die Innenräume bringen kann, die durch frühere Umbauten dunkel und verschlossen wirken. Begeistert von der Herausforderung erstellt Brett rechtzeitig zum großen Tag des glücklichen Paares einen Designplan, der Licht in das Haus lässt und gleichzeitig die Integrität des prächtigen alten viktorianischen Stils bewahrt.
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Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
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