Hochsee Cowboys
Folge 15: Tag der Abrechnung
45 Min.Ab 12
Für die Hochseefischer von Gloucester hat die letzte Woche der jährlichen Fischsaison begonnen. Aufgabe des Kapitäns ist es, seine erschöpfte Mannschaft noch ein letztes Mal zu motivieren, bevor die Flotte für dieses Jahr endgültig stillgelegt wird.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
