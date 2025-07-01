Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochsee Cowboys

Staffel 3Folge 3
45 Min.Ab 12

Eine Schlechtwetterfront zieht auf und kommt den Thunfisch-Fischern in die Quere. Einige davon steuern den Hafen an und bringen sich und das Boot in Sicherheit. Andere Fischer dagegen stellen sich Mutter Natur und hoffen auf einen guten Fang.

