Hochsee Cowboys
Folge 3: Im Sturm
45 Min.Ab 12
Eine Schlechtwetterfront zieht auf und kommt den Thunfisch-Fischern in die Quere. Einige davon steuern den Hafen an und bringen sich und das Boot in Sicherheit. Andere Fischer dagegen stellen sich Mutter Natur und hoffen auf einen guten Fang.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochsee Cowboys
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved