Hochsee Cowboys
Folge 14: Dicker Fang
45 Min.Ab 12
Die Blauflossen-Thunfisch-Saison neigt sich dem Ende. Knapp zwei Wochen bleiben den Hochseefischern noch, um die beliebte Art zu fangen. Dies hat einen Preiseanstieg zur Folge, welcher die Besatzung noch einmal motiviert, alles zu geben.
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved