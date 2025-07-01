Hochsee Cowboys
Folge 4: Operation T.U.N.A
45 Min.Ab 12
Die Fischer aus Gloucester jagen den großen Blauflossenthun. Da die Fischer nicht wissen, wie die Fische wandern werden, ist jeder Tipp Gold wert. Ab und zu kommt es zu "Fisch-Spionage", doch die meisten vertrauen auf ihre Computer.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved