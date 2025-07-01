Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochsee Cowboys

Schachmatt

MOVIESPHEREStaffel 3Folge 2
Schachmatt

SchachmattJetzt kostenlos streamen

Hochsee Cowboys

Folge 2: Schachmatt

45 Min.Ab 12

Kapitän TJ Ott und seine Kollegen versuchen dem Champion der letzten Saison den Rang abzulaufen. Harpunier Kapitän Hollywood erreicht die Gloucester-Gewässer und kämpft nun für einen guten Thunfisch-Fang und somit auch einen dicken Scheck.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Hochsee Cowboys
MOVIESPHERE
Hochsee Cowboys

Hochsee Cowboys

Alle 9 Staffeln und Folgen