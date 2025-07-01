Hochsee Cowboys
Folge 2: Schachmatt
45 Min.Ab 12
Kapitän TJ Ott und seine Kollegen versuchen dem Champion der letzten Saison den Rang abzulaufen. Harpunier Kapitän Hollywood erreicht die Gloucester-Gewässer und kämpft nun für einen guten Thunfisch-Fang und somit auch einen dicken Scheck.
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
