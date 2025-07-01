Hochsee Cowboys
Folge 10: Hai am Haken
43 Min.Ab 12
Der Wettbewerb heizt sich auf: Woche zehn der Thunfisch-Saison ist erreicht und den Crews aus Gloucester bleiben nur noch sechs Wochen Zeit. Nun machen die Kapitäne sich selbst und ihren Männern ordentlich Druck. Während die Zukunft von Paul Hebert mit dem Erfolg der Saison steht und fällt, setzt Tyler McLaughlin mit seinem aggressiven Verhalten eine Freundschaft aufs Spiel. Und während die FV-tuna.
Hochsee Cowboys
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved