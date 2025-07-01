Hochsee Cowboys
Folge 11: Aller guten Dinge sind drei
42 Min.Ab 12
Nur noch fünf Wochen bis zum Ende der Thunfisch-Saison! Doch die Kräfte der Fischercrews aus Gloucester lassen langsam aber sicher nach. Kapitän Dave Marciano hat es erstmals an die Spitzenposition geschafft.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved