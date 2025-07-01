Hochsee Cowboys
Folge 8: Kampf um Midway
43 Min.Ab 12
In Woche acht der Thunfisch-Saison haben die Teams die Hälfte des Weges fast geschafft. Doch der knochenharte Job hat inzwischen deutliche Spuren bei der gesamten Belegschaft hinterlassen. Hinzu kommt, dass viele Crew-Mitglieder Frau und Kind vermissen. Nichtsdestotrotz sind die Kapitäne aus Gloucester fest entschlossen, härter denn je für einen guten Fang zu arbeiten. Denn mit einem Vorsprung könnten sie gestärkt in den Rest der Saison gehen.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved