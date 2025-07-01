Hochsee Cowboys
Folge 9: Thunfisch-Flaute
43 Min.Ab 12
Kapitän Paul Hebert steht in Woche neun der Saison vor einem ernsten Problem: Innerhalb von zwei Monaten konnte er nur drei Blauflossen-Thunfische fangen - viel zu wenig, und das weiß auch seine Crew. Kapitän Tyler McLaughlin hingegen führt derzeit die Flotte an. Nachdem ihn jedoch sein Erster Offizier letzte Woche verlassen hat, setzt Rivale Dave Carraro alles daran, ihm die Führung zu nehmen.
Hochsee Cowboys
Alle 9 Staffeln und Folgen
