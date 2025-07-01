Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thunfisch-Flaute

MOVIESPHEREStaffel 4Folge 9
Folge 9: Thunfisch-Flaute

43 Min.Ab 12

Kapitän Paul Hebert steht in Woche neun der Saison vor einem ernsten Problem: Innerhalb von zwei Monaten konnte er nur drei Blauflossen-Thunfische fangen - viel zu wenig, und das weiß auch seine Crew. Kapitän Tyler McLaughlin hingegen führt derzeit die Flotte an. Nachdem ihn jedoch sein Erster Offizier letzte Woche verlassen hat, setzt Rivale Dave Carraro alles daran, ihm die Führung zu nehmen.

MOVIESPHERE
