Hochsee Cowboys
Folge 7: Gefährliche Fahrt
48 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Kurz vor oder nach einem Unwetter steigen die Chancen für Fischer, Blauflossen-Thunfische zu fangen. Gleichzeitig steigt das Risiko bei schlechtem Wetter. Kapitän TJ Ott hielt es letztes Jahr für zu gefährlich, während andere ihr Glück versuchten.
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Hochsee Cowboys
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Lionsgate