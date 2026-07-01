Hochsee Cowboys
Folge 9: Eine böse Überraschung
48 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Zu Beginn einer jeden Wettkampfsaison werden die Karten für die Blauflossenthunfischjäger von Gloucester neu gemischt. Drei Boote liegen mit den höchsten Einkünften vorne. Alles andere als zufrieden dagegen sind die Männer von Wicked Pissah.
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Hochsee Cowboys
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Lionsgate