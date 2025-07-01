Hochsee Cowboys
Folge 6: Zusammenarbeit
48 Min.Ab 12
Für Pinwheel und Fish Hawk zahlt sich die Zusammenarbeit aus, denn sie führen die Flotte an. Ganz anders verhält es sich mit Hot Tuna und Wicked Pissah. Und die Zusammenarbeit zwischen FV-Tuna.com und Hard Merchandise leidet wegen Motorenproblemen.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
