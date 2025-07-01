Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochsee Cowboys

Ein riskanter Deal

MOVIESPHEREStaffel 7Folge 5
Ein riskanter Deal

Ein riskanter DealJetzt kostenlos streamen

Hochsee Cowboys

Folge 5: Ein riskanter Deal

48 Min.Ab 12

In der Not halten die Fischer Teams aus dem nordamerikanischen Gloucester zusammen, wenn es um den Fang der begehrten Thunfische geht. Sogar die rivalisierenden Kapitäne kooperieren eng miteinander um ihre Fangchancen zu erhöhen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Hochsee Cowboys
MOVIESPHERE
Hochsee Cowboys

Hochsee Cowboys

Alle 9 Staffeln und Folgen