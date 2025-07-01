Hochsee Cowboys
Folge 5: Ein riskanter Deal
48 Min.Ab 12
In der Not halten die Fischer Teams aus dem nordamerikanischen Gloucester zusammen, wenn es um den Fang der begehrten Thunfische geht. Sogar die rivalisierenden Kapitäne kooperieren eng miteinander um ihre Fangchancen zu erhöhen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochsee Cowboys
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved