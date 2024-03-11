Giftspritze auf MissionJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 20: Giftspritze auf Mission
63 Min.Folge vom 11.03.2024Ab 12
Eine erneute Dinnerparty sorgt für Drama am Tisch. Booka fühlt sich von Patricks Feedback-Brief angegriffen und konfrontiert ihn damit. Die einst so schöne Beziehung zwischen Brett und Booka steht auf der Kippe. Bryce hat sich fest vorgenommen, sich an diesem Abend auf keine Diskussionen einzulassen. Doch Rebecca lässt nicht locker und provoziert ihn erneut mit dem Gerücht, welches bereits bei der letzten Zusammenkunft ein Thema war. Wird er Ruhe bewahren können?
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
12
