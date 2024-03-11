Zum Inhalt springenBarrierefrei
Giftspritze auf Mission

sixxStaffel 8Folge 20vom 11.03.2024
63 Min.Folge vom 11.03.2024Ab 12

Eine erneute Dinnerparty sorgt für Drama am Tisch. Booka fühlt sich von Patricks Feedback-Brief angegriffen und konfrontiert ihn damit. Die einst so schöne Beziehung zwischen Brett und Booka steht auf der Kippe. Bryce hat sich fest vorgenommen, sich an diesem Abend auf keine Diskussionen einzulassen. Doch Rebecca lässt nicht locker und provoziert ihn erneut mit dem Gerücht, welches bereits bei der letzten Zusammenkunft ein Thema war. Wird er Ruhe bewahren können?

