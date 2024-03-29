Die Kunst der EntschuldigungenJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 23: Die Kunst der Entschuldigungen
63 Min.Folge vom 29.03.2024Ab 12
Nach dem großen Streit beim vorigen Abendessen, erwartet die gesamte Gruppe eine Entschuldigung von Bryce. Allerdings sieht er den Fehler nicht bei sich und die Situation eskaliert erneut. Währenddessen nähern sich Booka und Brett erneut an. Belinda plant einen Abend, bei dem die Frauen und Männer jeweils unter sich bleiben. Die weibliche Runde hofft, dass Melissa ebenfalls erscheinen wird. Doch das Paar kapselt sich weiterhin von allen ab.
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
12
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)