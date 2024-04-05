Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 8Folge 26vom 05.04.2024
61 Min.Folge vom 05.04.2024Ab 12

Rebecca erfährt, dass es ihrem Hund schlecht geht und entscheidet sich, nach Hause zu fahren. Ob und wann sie zu ihrem Ehemann zurückkehren wird, ist noch unklar. Währenddessen werden die anderen Ehefrauen von ihren Männern zu einzigartigen Dates ausgeführt. Bryce fährt mit Melissa in seine Heimatstadt und stellt ihr seine Freunde vor. Dabei spricht Melissa das Gerücht an, Bryce habe eine Freundin außerhalb des Experiments. Wie reagiert die Freundesgruppe auf die Behauptung?

