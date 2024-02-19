Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

sixxStaffel 8Folge 13vom 19.02.2024
Folge 13: Eine dramatische Entscheidungszeremonie

70 Min.Folge vom 19.02.2024Ab 6

Die zweite Entscheidungszeremonie steht an und wieder einmal muss sich jeder Kandidat Gedanken machen, ob er an dem Experiment weiterhin teilnehmen möchte. Während manche Paare nicht lange überlegen und sich sofort zum Bleiben entscheiden, zweifeln andere daran, ob die Ehe mit ihrem von den Experten ausgewählten Partner noch Sinn ergibt.

