Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

In Erklärungsnot

sixx Staffel 8 Folge 27 vom 12.04.2024
In Erklärungsnot

In ErklärungsnotJetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Folge 27: In Erklärungsnot

63 Min. Folge vom 12.04.2024 Ab 12

Rebecca überrascht Jake mit ihrer Rückkehr und anschließend geht das Paar auf ein romantisches Date. Kurze Zeit später findet ein Frauen- und Männerabend statt, bei dem sich jeder über die eigene Beziehung austauschen kann. Ehemalige Kandidaten stoßen ebenfalls dazu. Während es in der Männerrunde einen Streit zwischen Sam und Bryce gibt, erfährt Melissa eine schockierende Nachricht über ihren Ehemann.

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
sixx
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

