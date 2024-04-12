Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 27: In Erklärungsnot
63 Min.Folge vom 12.04.2024Ab 12
Rebecca überrascht Jake mit ihrer Rückkehr und anschließend geht das Paar auf ein romantisches Date. Kurze Zeit später findet ein Frauen- und Männerabend statt, bei dem sich jeder über die eigene Beziehung austauschen kann. Ehemalige Kandidaten stoßen ebenfalls dazu. Während es in der Männerrunde einen Streit zwischen Sam und Bryce gibt, erfährt Melissa eine schockierende Nachricht über ihren Ehemann.
Weitere Folgen in Staffel 8
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)