Marina und Kai: Der perfekte Start in eine gemeinsame ZukunftJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 5: Marina und Kai: Der perfekte Start in eine gemeinsame Zukunft
122 Min.Folge vom 23.10.2023Ab 6
Mit Marina aus der Nähe von Karlsruhe wagt eine Frau das Blind Date auf dem Standesamt, die nicht nur gerne ins Fitnessstudio geht, sondern auch leidenschaftliche Faschingsnärrin ist. An ihrer Seite wünscht sich die 29-jährige Personalsachbearbeiterin einen kommunikativen Traumprinzen, der auch gut zuhören kann und gerne eine Familie gründen möchte.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochzeit auf den ersten Blick
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze, Dokumentation
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen