Michaela und Karsten: Zwei Fremde geben der Liebe eine neue Chance
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 6: Michaela und Karsten: Zwei Fremde geben der Liebe eine neue Chance
124 Min.Folge vom 30.10.2023Ab 6
Seit rund neun Jahren ist Michaela aus der Nähe von Stuttgart inzwischen Single. Das soll sich nun ändern. Der Mann an Michaelas Seite sollte sportlich und gepflegt sein, noch wichtiger ist der passionierten Radfahrerin aber eine treue und liebevolle Seele. Hat das Expertentrio für die 54-Jährige womöglich das perfekte Match gefunden?
