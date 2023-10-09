Marina und Robert: Eine magische Verbindung vom ersten Moment anJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 3: Marina und Robert: Eine magische Verbindung vom ersten Moment an
Folge vom 09.10.2023
Heute wagt Marina aus Dormagen das Blind Date auf dem Standesamt. Die 28-Jährige ist in einer großen Familie aufgewachsen und träumt davon, selbst auch eine Familie zu gründen. Vielleicht mit ihrem "Hochzeit auf den ersten Blick"-Match - ein Mann, der nicht nur sportlich sein soll, sondern auch gebildet, fürsorglich und humorvoll.
Hochzeit auf den ersten Blick
Alle 11 Staffeln und Folgen
