Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 8: Schmerz, Eifersucht, Überraschungen: Welche Paare bleiben zusammen?
120 Min. Folge vom 13.11.2023
Im großen Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023 müssen die Paare ihre Entscheidung treffen: Ehe oder Scheidung? Vor dem großen Moment treffen alle Teilnehmer:innen der zehnten Staffel zum ersten Mal zusammen und lassen gemeinsam mit dem Expertentrio ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Experiment Revue passieren. Wie geht es ihnen heute - und wie wird ihre Zukunft aussehen? Und: Beim wem wurde aus Wissenschaft Liebe?
Hochzeit auf den ersten Blick
Genre: Reality, Romanze, Dokumentation
Produktion: DE, 2014
