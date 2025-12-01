Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 1vom 25.12.2025
45 Min.Folge vom 25.12.2025Ab 6

Jessica und Lizzy helfen einem Paar, in dessen Haus pures Chaos herrscht. Seit Jandilyn und Wilson Eltern geworden sind, sind die beiden mit dem Haushalt überfordert und die Unordnung belastet die Beziehung. Mit cleveren Tricks verpassen die Expertinnen dem Zuhause ein Make-Over, schaffen mehr Stauraum und sorgen damit für ein aufgeräumtes Heim. Ein Fotoshooting soll die Liebe des Ehepaares neu entfachen.

