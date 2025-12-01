Die doppelten ZwillingeJetzt kostenlos streamen
Home-Makeover mit Jessica Alba
Folge 2: Die doppelten Zwillinge
46 Min.Folge vom 25.12.2025Ab 6
Die Familie Looper hat eine besondere Familiensituation: Die Eltern haben zwei Zwillingspaare. Die älteren Zwillinge haben bereits eigene Zimmer, während sich die jüngeren Zwillingsbrüder ein Kinderzimmer teilen. Das führt zu Spannungen, da die beiden unterschiedliche Interessen haben. Jessica und Lizzy möchten den Jungs jeweils einen eigenen Raum schaffen, der ihren individuellen Stil widerspiegelt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Home-Makeover mit Jessica Alba
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Anleitung/Tutorial
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Fifth Season
Enthält Produktplatzierungen