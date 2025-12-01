Home-Makeover mit Jessica Alba
Folge 6: Baby Takeover
45 Min.Folge vom 25.12.2025Ab 6
Dianna und Eric brauchen Lizzys und Jessicas Hilfe bei der Renovierung ihres Hauses. Das Paar hat bereits das Kinderzimmer umgebaut, ist jedoch mit dem Rest überfordert. Die Expertinnen machen sich an die Arbeit und bauen in das Elternschlafzimmer einen begehbaren Kleiderschrank ein. Das Badezimmer wird umgebaut, um Platz für eine Badewanne und einen Schminktisch zu schaffen. Der Garten wird mit Kunstrasen verschönert und mit einer Bar sowie einem Fernseher ausgestattet.
Weitere Folgen in Staffel 1
Home-Makeover mit Jessica Alba
Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Anleitung/Tutorial
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Fifth Season
Enthält Produktplatzierungen