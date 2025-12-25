Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Home-Makeover mit Jessica Alba

Unter Hempels Sofa

sixxStaffel 1Folge 3vom 25.12.2025
Unter Hempels Sofa

Unter Hempels SofaJetzt kostenlos streamen

Home-Makeover mit Jessica Alba

Folge 3: Unter Hempels Sofa

44 Min.Folge vom 25.12.2025Ab 6

Jessica und Lizzy helfen einer sechsköpfigen Familie, ihr Zuhause umzugestalten. Kurz nach dem Einzug verdoppelte sich die Kinderzahl mit der Geburt von Zwillingen. Nun ist es eng geworden und die beiden Expertinnen wollen mehr Stauraum schaffen. Die beiden verschönern das Wohnzimmer und bringen über dem Kaminsims Schränke an. Eine neue Kücheninsel schafft Platz für alle Familienmitglieder. Doch während der Renovierungsarbeiten gibt es eine böse Überraschung: einen Rohrbruch.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Home-Makeover mit Jessica Alba
sixx
Home-Makeover mit Jessica Alba

Home-Makeover mit Jessica Alba

Alle 2 Staffeln und Folgen