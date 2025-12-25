Home-Makeover mit Jessica Alba
Folge 5: Baby Baustelle
47 Min.Folge vom 25.12.2025Ab 6
Seit der Geburt ihres Sohnes versinkt das Zuhause von Maimuna und Jamar im Chaos. Jessica und Lizzy helfen dem Paar, mehr Stauraum zu schaffen, indem sie ungenutzte Räume in funktionale Bereiche verwandeln. Das Büro wird in ein Kinderzimmer umgewandelt und im Elternschlafzimmer bauen die Expertinnen einen begehbaren Kleiderschrank ein. Doch die Profis geraten unter Zeitdruck, als sie feststellen, dass der Boden marode ist und erneuert werden muss.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Anleitung/Tutorial
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Fifth Season
Enthält Produktplatzierungen