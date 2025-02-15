Homeland
Folge 11: Das Ziel ist Berlin
58 Min.Ab 16
Entgegen aller Vernunft vertraut Dar Adal Allison und beauftragt sie herauszufinden, wo die Dschihadisten den Anschlag planen. Doch Allison macht erneut gemeinsame Sache mit den Russen und führt Adal und die deutschen Behörden vorsätzlich in die Irre. Doch Carrie hat eine Idee, wie sie doch noch den wahren Anschlagsort herausfinden kann und nimmt Kontakt zu dem Arzt Hussein auf, der Quinn behandelt hat. Gelingt es ihr, das Attentat zu verhindern?
Homeland
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
