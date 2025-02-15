Homeland
Folge 10: Brutal normal
51 Min.Ab 16
Allison ist als Doppelagentin aufgeflogen, streitet die Vorwürfe jedoch ab und erzählt Dar Adal ihre Version der Geschichte. Er glaubt ihr, doch Saul hat starke Zweifel an Allisons Aussage. Die Dschihadisten machen unterdessen ernst und testen das Saringas an Quinn. Sie filmen seinen Todeskampf, um den Westen mit dem Video zu erpressen: Wenn Assad nicht abgesetzt und der IS als Staat anerkannt wird, versprühen sie das hochgiftige Gas über einer europäischen Großstadt ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Homeland
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
