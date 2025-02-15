Homeland
Folge 2: Drecksarbeit
47 Min.Ab 12
Carrie reist mit Düring und Mike in den Libanon und bezahlt einen örtlichen Hisbollah-Führer, damit er ein Auge auf Düring hat. Doch als sie das Camp verlassen, geht eine Bombe hoch, und Düring überlebt nur knapp. Der Anschlag galt allerdings nicht ihm, sondern Carrie. In Berlin wird unterdessen Allison auf Drängen vom BND von ihrem Posten enthoben. Das will sie nicht kampflos hinnehmen und setzt sich bei Dar Adal dafür ein, dass Saul suspendiert wird ...
Homeland
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
