Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Homeland

Drecksarbeit

20th CenturyStaffel 5Folge 2
Drecksarbeit

DrecksarbeitJetzt kostenlos streamen

Homeland

Folge 2: Drecksarbeit

47 Min.Ab 12

Carrie reist mit Düring und Mike in den Libanon und bezahlt einen örtlichen Hisbollah-Führer, damit er ein Auge auf Düring hat. Doch als sie das Camp verlassen, geht eine Bombe hoch, und Düring überlebt nur knapp. Der Anschlag galt allerdings nicht ihm, sondern Carrie. In Berlin wird unterdessen Allison auf Drängen vom BND von ihrem Posten enthoben. Das will sie nicht kampflos hinnehmen und setzt sich bei Dar Adal dafür ein, dass Saul suspendiert wird ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Homeland
20th Century
Homeland

Homeland

Alle 8 Staffeln und Folgen