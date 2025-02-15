Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homeland

20th CenturyStaffel 5Folge 3
Folge 3: Die Summe meiner Sünden

56 Min.Ab 12

Carrie ist wild entschlossen herauszufinden, wer ihr nach dem Leben trachtet. Daher zieht sie sich mit Jonas aufs Land zurück und setzt ihre Medikamente ab, um klarer denken zu können. Dann wird Stefan entführt, der Sohn von Jonas. Da Jonas deswegen mit seiner Ex-Frau telefoniert ermittelt Quinn über einen Ortungsdienst Carries Standort ... Saul gelingt es, Allisons Kopf zu retten und den US-Botschafter zum Bauernopfer zu machen. Seine Beweggründe dafür sind pikant ...

