Homeland - Staffel 5 Folge 6
Die Mauer

45 Min.

Carrie informiert Saul über die Machenschaften der Russen und möchte im Gegenzug eine Kopie der gehackten Dateien von ihm. Doch Saul hält sie für eine Lügnerin und verweigert seine Unterstützung. Doch dann bekommt er Zweifel und erkennt bei der erneuten Durchsicht der Daten, dass Carrie richtig lag. Quinn versteckt sich unterdessen bei dem syrischen Arzt Hussein, der ihn behandelt. Doch auch dort ist Quinn nicht sicher.

