Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 11: Ausgelöscht
45 Min.Ab 16
Ein Pärchen entdeckt beim Joggen im Park eine verdächtige Blutspur. Diese führt sie zu einer männlichen Leiche. Das Gesicht des Mannes wurde mit einem stumpfen Gegenstand bis zur Unkenntlichkeit zertrümmert. Lt. Joe Kenda sucht in der Vergangenheit des Toten nach einem Hinweis auf den Täter. Ein kleiner Gegenstand in der Hosentasche der Leiche macht das Puzzle komplett.
