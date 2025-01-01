Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Der Biss des Mörders

Rive Gauche TelevisionStaffel 2Folge 5
Der Biss des Mörders

Der Biss des MördersJetzt kostenlos streamen

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 5: Der Biss des Mörders

48 Min.Ab 12

Die Leiche einer erdrosselten jungen Frau wird in einem Park nahe ihres Hauses aufgefunden. Der Täter hinterlässt ein bizarres Erkennungsmerkmal - eine Bissspur auf ihrer Brust. Die Polizei interviewt Freunde und Nachbarn, doch die Hinweise führen ins Leere. Lt. Joe Kenda überdenkt den gesamten Fall und stellt fest, dass einer der Befragten gelogen haben muss ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Rive Gauche Television
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Alle 8 Staffeln und Folgen