Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 5: Der Biss des Mörders
48 Min.Ab 12
Die Leiche einer erdrosselten jungen Frau wird in einem Park nahe ihres Hauses aufgefunden. Der Täter hinterlässt ein bizarres Erkennungsmerkmal - eine Bissspur auf ihrer Brust. Die Polizei interviewt Freunde und Nachbarn, doch die Hinweise führen ins Leere. Lt. Joe Kenda überdenkt den gesamten Fall und stellt fest, dass einer der Befragten gelogen haben muss ...
