Rive Gauche TelevisionStaffel 2Folge 4
Folge 4: Kinderkram

47 Min.Ab 12

Der Marathonläufer Robert Elshire ist in Bestform und bereitet sich auf seinen nächsten Lauf vor. Ein Schuss auf dem Parkplatz eines Shoppingcenters reißt ihn plötzlich aus dem Leben. Weder Augenzeugenberichte noch eingehende Hinweise reichen aus, um eine Spur zum Täter zu finden.

