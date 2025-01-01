Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 3: Tödliche Weihnachten
46 Min.Ab 12
Der lebenslustige Gastronom Donald Ott wird von der Polizei am Weihnachtstag erschossen aufgefunden. Donalds Freunde sagen aus, dass er keine Feinde hatte. Als Lt. Kenda jedoch mit der Familie des Opfers spricht, erfährt er von einem Verwandten mit einer langjährigen kriminellen Vorgeschichte - ist der Mörder etwa ein Mitglied aus der eigenen Familie?
Genre:Feiertag, Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12GEWALT, ANGST
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen