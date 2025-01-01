Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 8: Dein Blut, mein Blut
46 Min.Ab 12
Die Leiche des gutherzigen Aufsehers Eric Houston liegt übersät mit 27 Stichwunden in einem schäbigen Motel. Lt. Joe Kenda startet eine weitläufige Recherche, um auf die Spur des Täters zu kommen. Doch die jahrelange Suche bleibt erfolglos. Schließlich greift Kenda zu einer neuen Technologie, um die Puzzleteile seines Falls zusammenzubringen.
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen