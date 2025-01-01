Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Dein Blut, mein Blut

Dein Blut, mein Blut

46 Min.Ab 12

Die Leiche des gutherzigen Aufsehers Eric Houston liegt übersät mit 27 Stichwunden in einem schäbigen Motel. Lt. Joe Kenda startet eine weitläufige Recherche, um auf die Spur des Täters zu kommen. Doch die jahrelange Suche bleibt erfolglos. Schließlich greift Kenda zu einer neuen Technologie, um die Puzzleteile seines Falls zusammenzubringen.

