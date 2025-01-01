Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Rive Gauche TelevisionStaffel 2Folge 2
Folge 2: Tödliche Gutherzigkeit

45 Min.Ab 16

Der Sohn eines bekannten Politikers liegt erschlagen im Keller seines Hauses. Die Ermittler gehen zunächst von einem Raubüberfall aus. Als Lt. Kenda jedoch entdeckt, dass das Opfer einen geheimen exzentrischen Lebensstil führte, müssen die Ermittler in die Tiefen der Szene abtauchen.

Rive Gauche Television
