Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 6: Tod einer Familie
46 Min.Folge vom 24.09.2025Ab 16
Ein Vierfach-Mord erschüttert Colorado Springs. Die 30-jährige Lindi Waller, ihre Eltern, und ihr siebenjähriger Sohn werden auf brutale Weise umgebracht. Die ganze Stadt ist in Angst, denn der Täter läuft frei herum und seine Mordlust könnte noch nicht gestillt sein. Als sich Ermittler Joe Kenda an die Recherche macht, entdeckt er eine interessante Verbindung zwischen dem potentiellen Killer und den Opfern.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16ANGST, GEWALT
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen