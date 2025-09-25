Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Ein Fluss aus Blut

Rive Gauche TelevisionStaffel 2Folge 7vom 25.09.2025
Ein Fluss aus Blut

Folge 7: Ein Fluss aus Blut

44 Min.Folge vom 25.09.2025Ab 16

Zwei Jäger finden ein blutverschmiertes Auto auf einem Parkplatz in einer abgelegenen Bergregion. Wenig später entdeckt die Polizei in der Nähe des Autos die Leiche eines Mannes - durchlöchert von der Munition einer Schrotflinte. Um den Mörder ausfindig zu machen, macht sich Joe Kenda in den dunkelsten Ecken von Colorado Springs auf die Suche.

