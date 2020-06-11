Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 3Folge 6vom 11.06.2020
76 Min.Folge vom 11.06.2020Ab 12

Heute ist das Team in der Hauptstadt von Sachsen-Anhalt, Magdeburg, unterwegs. Welcher Einwohner qualifiziert sich für ein Cover Up von den Profis? Ist es der Berufssoldat, der sich den eintätowierten Namen seiner Ex mit Sandpapier eigenhändig aus der Wade geschliffen hat? Oder die junge Frau, die ein grausiges Andenken an eine eigentlich ganz lustige Haus-Party mit sich herumträgt.

