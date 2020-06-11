Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut
Folge 5: Augsburg
76 Min.Folge vom 11.06.2020Ab 12
Heute verschlägt es das Team nach Bayern. In Augsburg stehen die Leute Schlange, um sich ein professionelles Cover-Up ihrer Tattoo-Sünden verpassen zu lassen. Doch nicht jeder kommt rein. Schafft es vielleicht der Typ mit dem Fan-Wappen des FC Augsburg auf dem Arm? Und können bzw. wollen die Profis aus dem Schriftzug "Volkswagen" auf dem Unterarm einer hübschen jungen Dame noch irgendetwas Vernünftiges machen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen