Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut
Folge 4: Herten
75 Min.Folge vom 11.06.2020Ab 12
Herten im Ruhrgebiet scheint eine Oase für Tattoo-Sünden zu sein. Nun müssen die Profis nur noch selektieren, wer sich ein Cover-Up wirklich verdient hat. Kann die junge Mutter die Jury überzeugen, deren Haut von einem Hochstapler mit der Nadel verpfuscht wurde? Oder gewinnt am Ende doch der junge Mann, dessen bunter Totenschädel mit mehrfach verdünnter Tinte gestochen worden ist?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen