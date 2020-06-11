Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mainz

sixxStaffel 3Folge 2vom 11.06.2020
Folge 2: Mainz

75 Min.Folge vom 11.06.2020Ab 6

Heute besucht das Tattoo-Team rund um Randy Engelhard die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt Mainz. Welcher Träger einer Tattoo-Sünde wird sich für ein Cover-Up qualifizieren? Ist es Viviana mit dem verunglückten Erinnerungs-Tattoo an ihr Sternenkind auf der Schulter oder Tom mit seinem Knast-Drachen auf dem Oberarm?

sixx
