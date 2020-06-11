Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut
Folge 1: Dresden
76 Min.Folge vom 11.06.2020Ab 12
Heute besucht das Tattoo-Team rund um Randy Engelhard die Sachsen-Metropole Dresden. Welcher Träger einer Tattoo-Sünde wird sich für ein Cover-Up qualifizieren? Ist es Franzi mit den falsch geschriebenen Namen ihrer zwei Kinder auf dem Dekolleté? Oder Manuela mit einem verunglückten Löwen auf der Schulter?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen