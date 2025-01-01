Hotel Hell mit Gordon Ramsay
Folge 1: Meson de Mesilla
40 Min.Ab 12
Dem "Luxushotel" "Meson de Mesilla" in Las Cruces, New Mexico, fehlen die Gäste. Besitzerin Calo Szczawinski ist daran nicht unbeteiligt. Anstatt sich um die Gäste und das Hotel zu kümmern, konzentriert sie sich fast ausschließlich auf ihre allabendliche Performance als Cher-Imitatorin im Hotelsaal. An Zuschauern mangelt es nicht, dafür sind die Betten leer, und das Restaurant trifft nicht den Geschmack der Gäste. Gordon muss sich etwas einfallen lassen ...
