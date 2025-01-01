Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hotel Hell mit Gordon Ramsay

Meson de Mesilla

All3MediaStaffel 2Folge 1
Meson de Mesilla

Meson de MesillaJetzt kostenlos streamen

Hotel Hell mit Gordon Ramsay

Folge 1: Meson de Mesilla

40 Min.Ab 12

Dem "Luxushotel" "Meson de Mesilla" in Las Cruces, New Mexico, fehlen die Gäste. Besitzerin Calo Szczawinski ist daran nicht unbeteiligt. Anstatt sich um die Gäste und das Hotel zu kümmern, konzentriert sie sich fast ausschließlich auf ihre allabendliche Performance als Cher-Imitatorin im Hotelsaal. An Zuschauern mangelt es nicht, dafür sind die Betten leer, und das Restaurant trifft nicht den Geschmack der Gäste. Gordon muss sich etwas einfallen lassen ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Hotel Hell mit Gordon Ramsay
All3Media
Hotel Hell mit Gordon Ramsay

Hotel Hell mit Gordon Ramsay

Alle 3 Staffeln und Folgen