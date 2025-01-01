Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hotel Hell mit Gordon Ramsay

All3MediaStaffel 2Folge 7
Folge 7: The Curtis House

40 Min.Ab 12

Gordon checkt heute in Connecticuts ältestem Gasthaus, dem Curtis House, ein. Die Verwaltung des Hotels liegt schon seit Generationen in der Hand der Hardisty Familie. In letzter Zeit läuft das Geschäft jedoch sehr schleppend und die Familie sieht ihr Lebenswerk in Gefahr. Kann Gordon das Curtis House noch retten? Und wie wird er sich mit Hausgeist Betty verstehen, die mit ihm das Bett teilen soll?

