All3MediaStaffel 2Folge 6
39 Min.Ab 12

"Murphy's Historic Hotel" in der Nähe von Sacramento, Nordkalifornien, beherbergte einst Größen wie Mark Twain, President Ulysses S. Grant und J.P. Morgan. Mittlerweile lockt es weder prominente noch normalsterbliche Gäste. Die Besitzer Brian, Kevin und Joel haben nichts als Party im Sinn, einen Hotelmanager, der seinen Job versteht, gibt es nicht. Gordon Ramsay braucht ein Wunder, um diesen Laden wieder zum Laufen zu bringen.

