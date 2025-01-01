Hotel Hell mit Gordon Ramsay
Folge 2: Monticello Hotel
40 Min.Ab 12
Das Monticello Hotel in Longview, Washington, blickt auf eine 90-jährige Geschichte zurück und wurde damals als "Juwel von Longview" bezeichnet. Sein aktueller Besitzer Phillip Lovingfoss ist ein wohlhabender Mann, der seinen Reichtum gerne zur Schau stellt. Er hat allerdings ein schwerwiegendes Problem - er ist Alkoholiker. Seine Sucht bedroht die Zukunft des Hotels und die der 50 Angestellten. Gordon muss eingreifen, bevor es zu spät ist.
Hotel Hell mit Gordon Ramsay
Genre:Reality
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International